Salt, la furia dei sindacati: "Pronti allo sciopero". Ipotesi denuncia in Procura

Rispettare gli accordi con aumento degli automatismi, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, assunzione del personale e molto altro ancora. Sono le richieste avanzate per l’ennesima volta dai sindacati durante l’assemblea generale della Salt convocata alla luce della recente condanna per attività antisindacale pronunciata dal Giudice del lavoro di Lucca. Il termometro della pazienza delle varie sigle registra infatti temperature altissime, miste a una forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Quel che sta avvenendo nel mondi dei caselli autostradali è fonte di preoccupazione per Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Sla-Cisal, i quali al termine dell’assemblea hanno fissato le prossime iniziative da intraprendere in seguito alla decisione della Salt di sopprimere 45 posti a tempo pieno.

"La nostra mobilitazione – spiegano – si concretizzerà con una denuncia alla Procura nei confronti della Salt per non aver rispettato il decreto del giudice del lavoro, la campagna di iscrizione al fondo di solidarietà per difendere la nostra forza contrattuale restando tutti uniti e ripresa della campagna di scioperi non appena ci sarà l’aumento del traffico. Tutto questo se non saranno accettate le nostre richieste, inclusi gli aumenti salariali adeguati all’incremento dell’inflazione, agli anni di rinnovo del contratto integrativo e agli incrementi tariffari".