Salov per l’innovazione. È nata l’app ’Olive Rec’. Aiuterà a proteggere gli olivi

Mettere in sinergia tra loro gli olivicoltori per raccogliere dati funzionali al miglioramento genetico delle piante. È con questo obiettivo che, un paio d’anni fa, nell’ambito del progetto europeo ‘Gen4Olive’, ha preso le mosse un intenso lavoro che ha portato alla realizzazione di ‘Olive Rec’, app creata a uso e consumo di ricercatori e produttori con lo scopo di raccogliere e archiviare dati in modo semplice immediato. Il progetto è stato sviluppato da Aedit – società spinoff del Sant’Anna di Pisa – in collaborazione con l’azienda Tea Group e il supporto del Cnr Ibe, ed è stato presentato ieri mattina a Villa Berio, la tenuta di proprietà di Salov che il colosso oleario massarosese ha messo a disposizione delle attività di ricerca e sperimentazione di università italiane ed estere.

"Salov è in prima linea nel sostenere progetti di ricerca di agricoltura sostenibile in sinergia con il Cnr – ha spiegato Fabio Maccari, amministratore delegato dell’azienda olearia –; noi siamo il campo dove si testano le innovazioni su cui i ricercatori stanno lavorando. L’attività di studio e di ricerca è indispensabile sia per la crescita, sia per la sostenibilità".

L’app sviluppata da Aedit – le cui funzionalità sono state presentate dalla dottoressa Iride Volpi – permette ai ricercatori di raccogliere dati utili per difendere gli olivi dalle sfide poste dai cambiamenti climatici e dai patogeni, primo tra tutti la Xylella Fastidiosa. Inoltre, coinvolge in prima persona i semplici cittadini, che potranno segnalare piante di olivo potenzialmente utili per i diversi progetti olivicoli su cui stanno lavorando gli enti di ricerca. "Negli ultimi secoli abbiamo perso un’ampia fetta della nostra biodiversità – ha spiegato Claudio Cantini dell’Istituto per la Bioeconomia del Cnr –; con questa app, possiamo individuare le piante che sopravvivono alla Xylella, oppure gli olivi ultracentenari nei vari Paesi, o ancora le varietà sconosciute dalle quali attingere geni di resistenza a stress biologici o ambientali". Con un grande vantaggio rispetto al recente passato: l’attività di ricerca non graverà più soltanto sulle spalle dei tecnici, ma ogni cittadino potrà inserire dati e informazioni utili scaricando l’app. "Abbiamo messo a punto un’interfaccia molto semplice – chiarisce Diego Guidotti di Aedit – che potrà essere usata da chiunque, aiutando i ricercatori nel loro lavoro di mappatura della biodiversità presente sia nelle zone coltivate che in quelle naturali".

Contestualmente, Tea Group ha presentato alcuni nuovi sensori innovativi, in grado di segnalare a coltivatori e ricercatori in modo continuo dati utili come la crescita della chioma delle piante. Dati che potranno essere caricato su ’Olive Rec’ per fornire nuove importanti informazioni ai ricercatori.

DanMan