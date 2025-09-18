Salone nautico di Genova. Le proposte di Sanlorenzo

Con una flotta di otto motoryacht, tra le più numerose del salone, Sanlorenzo partecipa al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Otto vere gemme della cantieristica da diporto italiana, alcune delle quali costruite e varate a Viareggio nel sito produttivo del Polo Nautico. Tra queste, SL110A un 33 metri che rappresenta l’ultima espressione della linea asimmetrica del cantiere guidato da Massimo Perotti. "In questo yacht – dicono i progettisti Zuccon International e Piero Lissoni – esistono spazi luminosi e ambienti che rendono SL110A un incontro perfetto tra design e vivibilità, capace di trasformare la velocità, fino a 27 nodi (50 km.ora), in prestazioni che regalano un’esperienza unica". Gli architetti sottolineano che "SL110A non è solo uno yacht, ma una nuova visione del mare". Gli altri prodotti ormeggiati nella accogliente marina del Salone a disposizione dei clienti per le prove in mare, sono: SP92 (28 metri), emblema della linea Smart Performace nel segmento degli yacht sportivi ad alte prestazioni; SL86A (26,60 metri) e SL90A (27,60 metri), evoluzione delle potenzialità del concetto di asimmetria, con soluzioni abitative inedite; SD90 (27,43 metri) e SD96 (28,93 metri) semidislocanti, propongono spazi interni flessibili progettati per garantire la massima vivibilità a bordo; SX100 (30,53 metri) e SX88 (26,70 metri) sintesi tra il classico motoryacht con flybridge e modello explorer.

Sanlorenzo Spa è controllata da Massimo Perotti (tramite la Holding Happy Life Srl) che possiede il 55,75% del capitale sociale con il 71,26% di diritto di voto. L’azienda, dopo la fondazione a Limite sull’Arno nel 1958, fu trasferita a Viareggio da Giovanni Jannetti. Nel 1985 varò il primo esemplare in vetroresina e nel 1995 con il SL100 entrò nella divisione superyacht. Nel 2005 Massimo Perotti, nella nuova sede di Ameglia, acquisisce la maggioranza della società e nel 2007 torna a Viareggio con una divisione dedicata alla produzione di nuove linee. Nel 2016 apre a La Spezia la divisione super yacht in acciaio e nel 2024 lancia il primo yacht di 50 metri alimentato a metanolo verde. Il legame con la nostra città, per Massimo Perotti, è storico da quando in Darsena ha conosciuto la cantieristica “made in Viareggio” intesa a tutto tondo come ad esempio, l’artigiano espertissimo nella lavorazione del legno e l’ingegnere navale che fa scuola nel mondo. Qui ha voluto riportare, acquisendo il prestigioso cantiere Nautor Swan, la grande vela da crociera adatta a tutti gli armatori. Il primo grande Swan di 44 metri sarà varato tra poco più di un anno proprio al Polo Nautico.

Walter Strata