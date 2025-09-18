Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Viareggio

18 set 2025
18 set 2025
GUALTIERO STRATA
Cronaca
Salone nautico di Genova. Le proposte di Sanlorenzo

Otto gli yacht in esposizione, con un importante debutto al pubblico italiano. Sarà presentato "SL110A", l’ultima evoluzione della linea asimmetrica. .

Apre oggi il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 65^ edizione

Con una flotta di otto motoryacht, tra le più numerose del salone, Sanlorenzo partecipa al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Otto vere gemme della cantieristica da diporto italiana, alcune delle quali costruite e varate a Viareggio nel sito produttivo del Polo Nautico. Tra queste, SL110A un 33 metri che rappresenta l’ultima espressione della linea asimmetrica del cantiere guidato da Massimo Perotti. "In questo yacht – dicono i progettisti Zuccon International e Piero Lissoni – esistono spazi luminosi e ambienti che rendono SL110A un incontro perfetto tra design e vivibilità, capace di trasformare la velocità, fino a 27 nodi (50 km.ora), in prestazioni che regalano un’esperienza unica". Gli architetti sottolineano che "SL110A non è solo uno yacht, ma una nuova visione del mare". Gli altri prodotti ormeggiati nella accogliente marina del Salone a disposizione dei clienti per le prove in mare, sono: SP92 (28 metri), emblema della linea Smart Performace nel segmento degli yacht sportivi ad alte prestazioni; SL86A (26,60 metri) e SL90A (27,60 metri), evoluzione delle potenzialità del concetto di asimmetria, con soluzioni abitative inedite; SD90 (27,43 metri) e SD96 (28,93 metri) semidislocanti, propongono spazi interni flessibili progettati per garantire la massima vivibilità a bordo; SX100 (30,53 metri) e SX88 (26,70 metri) sintesi tra il classico motoryacht con flybridge e modello explorer.

Sanlorenzo Spa è controllata da Massimo Perotti (tramite la Holding Happy Life Srl) che possiede il 55,75% del capitale sociale con il 71,26% di diritto di voto. L’azienda, dopo la fondazione a Limite sull’Arno nel 1958, fu trasferita a Viareggio da Giovanni Jannetti. Nel 1985 varò il primo esemplare in vetroresina e nel 1995 con il SL100 entrò nella divisione superyacht. Nel 2005 Massimo Perotti, nella nuova sede di Ameglia, acquisisce la maggioranza della società e nel 2007 torna a Viareggio con una divisione dedicata alla produzione di nuove linee. Nel 2016 apre a La Spezia la divisione super yacht in acciaio e nel 2024 lancia il primo yacht di 50 metri alimentato a metanolo verde. Il legame con la nostra città, per Massimo Perotti, è storico da quando in Darsena ha conosciuto la cantieristica “made in Viareggio” intesa a tutto tondo come ad esempio, l’artigiano espertissimo nella lavorazione del legno e l’ingegnere navale che fa scuola nel mondo. Qui ha voluto riportare, acquisendo il prestigioso cantiere Nautor Swan, la grande vela da crociera adatta a tutti gli armatori. Il primo grande Swan di 44 metri sarà varato tra poco più di un anno proprio al Polo Nautico.

Walter Strata

