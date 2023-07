Saldi, oggi il grande giorno "Era opportuno slittarli"

Ultimi granelli di sabbia nella clessidra che dà inizio alla stagione dei saldi. In Toscana gli sconti partono oggi quando le vetrine dei negozi avranno in bellavista i cartelli del taglio prezzi, specchietto delle allodole per chi vuole accaparrarsi il capo alla moda, l’accessorio cult con una spesa più bassa in un periodo dove l’attenzione alle spese farte del quotidiano di tutte le famiglie. Previsioni per i saldi che nelle parole di Carmelo Donzella, presidente del centro commerciale naturale di Lido di Camaiore, non prevedono un cielo privo di nubi. "Siamo stati penalizzati da un maggio e un giugno caratterrizzati dal maltempo – commenta – una situazione che ha penalizzato negli acquisti le nostre attività. Maggio e giugno sono i mesi in cui le persone fanno gli acquisti estivi. E’ il periodo fisiologico per comprare. E questo anno non è stato un bel periodo. Per questo sarebbe stato necessario rinviare l’inizio dei saldi. Nella nostra zona a vocazione turistica il rinvio appare ancora più necessario, perchè chi viene in vacanza ha già fatto gli acquisti. Oggi ai clienti non insegni niente. Cercheremo di riportare la barca in pari dopo due mesi di grande criticità – aggiunge Donzella – Inoltre anche sulla stagione dei saldi incombono due aspetti: gli acquisti online e le grandi distribuzioni, penso alle attività gestite dai cinesi. Anche le abitudini dei clienti sono cambiate, prima le spese seguivano il calendario delle stagioni mentre oggi è diverso. Quindi i saldi possono solo mettere in pari i conti, non possono fare altro".

Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, coglie l’occasione per ricordare una importante novità normativa entrata in vigore proprio in questi giorni in materia di annunci di riduzione di prezzo. "Uno degli aspetti principali del decreto – dice – riguarda il fatto che il cartellino con esposta la percentuale di sconto praticato su un capo, dovrà tenere conto dell’ultimo prezzo praticato prima di quello nei 30 giorni precedenti. Esempio: un capo di abbigliamento che 15 giorni prima costava 100 euro e poi è stato abbassato nei giorni precedenti i saldi a 80 euro, con un primo sconto del 20 per cento, se poi subentra un ulteriore ribassamento a 60 euro, dovrà essere accompagnato da un cartellino che parli di uno sconto del 25%. Riferito cioè al precedente prezzo di 80 euro. E non del 40% riferito ai 100 euro di quindici giorni prima".