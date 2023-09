Sala, dove la città nacque. Oggi tanto caos e inciviltà

"Ecco, vedete questa lattina? Ricordini come questo sono all’ordine del giorno: la sera ci vorrebbero più controlli, i giovani giocano a pallone in strada contro i nostri muri perché sanno che nessuno glielo vieta". Francesco Mori è uscito da pochi secondi dalla sua abitazione di via del Teatro sapendo già che sul muretto della finestra avrebbe trovato qualcosa. Si può dire che stavolta gli è andata bene, visti i trascorsi. Una sera trovò una giovane coppietta che amoreggiava sulla porta di ingresso, fino al proprietario di un cane che fece usare al proprio amico a quattro zampe l’uscio di casa come una toilette.

"Quando nel 1985 sono venuto qui con mia moglie, lasciando la Traversagna, era un paradiso. Di notte si dormiva benissimo, mentre ora regna il caos". Tradotto: ragazzi sullo skate che piombano a tutta velocità dalla discesa di via Riccetto, famosa e fotografata per la sua pavimentazione fatta di sassolini bianchi, giovani che si divertono a girare di continuo i cartelli stradali, specie quello che indica il divieto di accesso tra piazzetta Sant’Antonio e via del Teatro, schiamazzi fino all’una di notte e disgustosi “regali“ agli abitanti. "Più di una volta – aggiunge – ho dovuto versare acqua e sale sui bisognini trovati in terra o lungo i muri delle case. Ci vorrebbe un po’ più di pulizia ed è inutile che le pattuglie vengano di giorno, quando non succede nulla: i controlli vanno fatti da mezzanotte in poi". Mori getta poi uno sguardo sul marciapiede, dalle dimensioni lillipuziane: "È vent’anni che dicono di doverlo rifare".

Proseguendo verso monti ci si addentra nel cuore dell’antica borgata di Sala, che esisteva già prima che nel 1255 fosse fondata Pietrasanta. Qui le preoccupazioni degli abitanti si concentrano in particolare sul parco della Fontanella, frequentato da brutti giri e spesso lasciato aperto anche di notte. Di fronte al parco, che una volta ospitava la chiesa di San Nicola – con i suoi sette secoli è la più antica della città: fu poi spostata in via del Teatro quando furono costruite le mura – svetta il muro di una casa con filo spinato e cocci di vetro per impedire l’accesso agli estranei. Poco più a sud parte la scalinata di via del Pogetto, battuta dai turisti in quanto conduce fin quasi a piazza Duomo, ma la cartolina non è delle migliori: bottiglie e cartacce ovunque lasciate dai protagonisti dei bagordi della sera prima. "È il ritrovo di tanti incivili – sussurra una donna alla finestra – ma è anche vero che in questa zona mancano cestini".

Daniele Masseglia