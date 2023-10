Sagra di porchettari?. L’ira di Rione e residenti: "Mettette giù le mani dal CarnevalDarsena"

VIAREGGIO

Le parole di Pasquale Sgrò sul Carnevaldarsena, retrocesso a una "sagra paesana di porchettari" in cui le maschere vanno cercate col lanternino, hanno scatenato un mezzo putiferio. D’altronde, parafrasando Arrigo Sacchi, a Viareggio "il Carnevale è la cosa più importante delle cose meno importanti". E in una realtà che conta circa 130 volontari eterogenei per background e provenienza, ci sta che qualcuno l’abbia presa sul personale.

Il consiglio del rione, ieri mattina, ha provato a sdrammatizzare. L’ironico messaggio di risposta a Sgrò è stato affidato alla pagina Facebook del Baccanale: "Il Carnevaldarsena, “sagra paesana di porchettari“ unica e inimitabile – si legge –, attende il dottor Sgrò con i suoi buoni consigli alla nostra sede di via Paolo Savi 174 per aiutarci a coinvolgere le attività della Darsena. Astenersi non mascherati". Il sottotitolo è chiaro a chiunque abbia un po’ di familiarità con le dinamiche che intercorrono tra il rione e il quartiere. Della serie: coinvolgere le attività, come abbiamo fatto a non pensarci prima?

In ogni caso, il Rione Darsena non ha avuto la necessità di chiamare i propri aficionados a raccolta per la levata di scudi. Le prese di posizione a difesa della kermesse di via Coppino sono arrivate con le proprie gambe e con provenienza bipartisan. "Se avesse scritto una bestemmia (il soggetto è Pasquale Sgrò; ndr), sarebbe stato meno blasfemo – punta i piedi il consigliere comunale di Spazio Progressista Tiziano Nicoletti –; la deriva è pericolosissima, dalla ’sprovincializzazione’, agli incarichi forestieri per scrivere canzoni insulse, all’ostracismo contro le pedane aggregative. Lo dico da tempo: se il Carnevale di Viareggio perde la sua peculiarità – conclude – diventa una festa banale che chiunque può organizzare".

Solidarietà al Baccanale è arrivata pure dall’altro emisfero di quello che, un tempo, si sarebbe chiamato l’arco costituzionale. "Non perdiamo tempo con la cattiveria gratuita – esorta il consigliere della Lega Alessandro Santini, tra l’altro ex presidente della Fondazione Carnevale e membro della squadra corsi –: chi scrive queste bestialità, non solo dimostra di non conoscere la manifestazione, non solo dimostra di non essersi ancora integrato con il tessuto sociale che oggi lo ospita e lo fa lavorare, ma dimostra soprattutto insensibilità e mancanza di rispetto per una città e i suoi abitanti – chiude Santini –; non merita nessuna perdita di tempo nel rispondergli".

Le parole di Sgrò hanno provocato una certa dose d’indignazione anche tra i semplici fruitori e amanti della manifestazione. Che hanno prodotto, tra le altre cose, pure qualche sberleffo in pieno stile carnevalesco rivolto all’esperto di sicurezza. Sempre all’interno degli steccati dell’educazione, comunque: per lo più, le considerazioni si sono concentrate sull’effettiva aderenza alla realtà dell’interpretazione di Sgrò. Perché passi il giudizio personale – e dunque, come tale, sempre rispettabile – sulle attività del Rione. Ma l’uscita sui "porchettari", quella proprio non viene digerita, visto che anche quando propongono piatti che tradizionalmente sarebbero di carne – vedi i tordelli sviluppati dallo chef Cristiano Tomei per l’edizione del cinquantennale –, i cuochi del rione li rielaborano per renderli a base di pesce.

Al di là delle rimostranze, c’è stato anche chi, con grande ironia, ha colto la palla al balzo per strappare un sorriso. Una delle trovate più apprezzate è un fotomontaggio che ritrae il logo del Rione, ma con l’emoticon del maiale al posto del Polpo sorridente, a testimoniare l’avvenuta trasformazione da trabaccolari a porchettari. Al di là delle reazioni più o meno temperate, spicca l’unanimità di giudizio da parte della base: tutti uniti a difesa del CarnevalDarsena, senza che una sola voce si sia levata in senso contrario.

Anche sulla (seguitissima) pagina ’Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio’ sono arrivate parole dure nei confronti della presa di posozione di Sgrò: "Giù le mani dal Carnevaldarsena –si legge –; non credo serva commentare oltre. Chi pensa questo del CarnevalDarsena, o non c’è mai stato, oppure non saprei cosìaltro pensare che non sia passibile di denuncia. Quindi non mi pronuncio oltre". Adesso resta da ascoltare la versione dell’unico che non ha (ancora) potuto sviluppare appieno il suo pensiero, ossia il diretto interessato. E magari qualcuno dovrà ricredersi.

RedViar