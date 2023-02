Saccardi visita la Croce Verde

La vicepresidente della Regione Stefania Saccardi ieri è arrivata in via Garibaldi, e ha incontrato la presidente Carla Vivoli per conoscere da vicino il “modello antincendio della Croce Verde“ – coordinato dai responsabili del servizio Gianluca Capuana e Filippo Fiorani – e il parco macchine con cui, tra le altre attività, l’associazione viareggina ha partecipato alle operazioni di spegnimento del maxi rogo divampato nel cuore dell’estate sulle colline di Massarosa. "Proprio in quell’occasione la vicepresidente regionale Saccardi venne in Versilia, ma non ci fu occasione di incontrarci. Per questo è tornata, e in lei – prosegue la presidente della Croce Verde, Vivoli – abbiamo riposto la speranza di avere un po’ più attenzione; sia su vari progetti dell’antincendio boschivo che per le esigenze dei volontari che garantiscono questo servizio essenziale per la tutela del patrimonio ambientale".