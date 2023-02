Sabato il libro in omaggio Prenotatelo in edicola

Lo avete prenotato in edicola? Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di affrettarvi. Stiamo parlando del libro sui 150 anni di storia del Carnevale che noi de La Nazione abbiamo realizzato e che sarà distribuito in omaggio insieme a una copia della Nazione sabato 18 febbraio in tutte le edicole e rivendite di giornali della Versilia. "Centocinquanta Viareggio il Carnevale più bello del mondo" è il titolo dell’opera. Un’occasione da non perdere, un volume unico che non deve mancare (e siamo certi non mancherà) nelle librerie degli appassionati di Carnevale e degli storici o cultori di storia della nostra città. Un lavoro che ha coinvolto tutta la redazione e che affronta nel dettaglio i vari aspetti legati alla manifestazione, dal folklore ai veglioni, dai rioni allo sport. Senza dimenticare una ricca documentazione della parte storica anche con l’ausilio di Paolo Fornaciari, ex direttore del Centro documentario storico.

Fra le chicche da non perdere la riproposizione di un racconto del 1929 di Lorenzo Viani in cui l’artista viareggino ricordava i suoi Carnevali vissuti quando era ragazzo a cavallo tra l’Otto e il Novecento. L’articolo venne riproposto da La Nazione nel 1966 e sabato lo troverete all’interno del libro. E’ un racconto della Viareggio che fu (e non solo del Carnevale pionieristico) tutto da leggere e da gustare.

Ricordiamo che il libro, che è stato curato da Paolo Di Grazia, Tommaso Strambi e Beppe Nelli, è stato stampato dalla Pacini Fazzi editore. All’interno ci sono molte fotografie storiche in bianco e nero e tante altre realizzate dal nostro fotografo Aldo Umicini.

Ricordiamo infine che il libro – che presenta in copertina una bellissima immagine di Burlamacco – è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al prezioso patrocinio del comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale.

Quindi appuntamento in edicola sabato 18 febbraio. Il conto alla rovescia è partito, l’attesa è sempre minore. Mancano pochi giorni, affrettatevi a prenotare una copia de La Nazione dal vostro edicolante di fiducia.