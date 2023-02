Sabato 18 "La Nazione" regala il libro

E’ partito il conto alla rovescia per il libro che racconterà nei dettagli i 150 anni di storia del Carnevale di Viareggio, cominciato una martedì grasso del 1873. "Centocinquanta Viareggio il Carnevale più bello del mondo" sarà distribuito in edicola in omaggio con una copia de La Nazione. Prenotate quindi fin da ora una copia de La Nazione di sabato 18 febbraio. Troverete un volume che è una sorta di viaggio nel mondo della cartapesta dai suoi inizi fino ai giorni nostri. Senza la presunzione di voler raccontare tutto, ma sicuramente con la professionalità e la passione che in tutti questi anni ci ha contraddistinto nel raccontare il meraviglioso mondo di Burlamacco. Oltre a splendide foto storiche e del nostro Aldo Umicini troverete anche degli inserti speciali, delle chicche da non perdere. Come un gustosissimo racconto scritto nel 1929 da Lorenzo Viani (ripubblicato da La Nazione nel 1966) in cui l’artista ricordava i ‘vecchi’ Carnevali a cavallo fra Otto e Novecento. L’opera viene pubblicato da Pacini Fazzi editore. Il libro è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al patrocinio del comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale.