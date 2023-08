Forte dei Marmi, il sindaco al Financial Times: “Luogo di esilio per russi? Non ci siamo svenduti a nessuno”

Forte dei Marmi (Lucca), 18 agosto 2023 – Il sindaco Bruno Murzi non ci sta e replica a chi vorrebbe far passare l’immagine della sua Forte dei Marmi come meta turistica esclusivamente dei russi. "Non mi riconosco in una Forte dei Marmi che vive e sopravvive solo perché parla russo. Questo paese parla turisticamente per più del 52% italiano e tra il 48% della clientela turistica estera c'è chi parla certamente il russo e l'ucraino, ma anche l'inglese, l'arabo, il francese, il tedesco ed altro ancora”, dichiara il primo cittadino in una nota all’Ansa.

La replica del sindaco arriva in seguito a un recente articolo del Financial Times che descrive il Forte come luogo di russi in vacanza o in esilio. “Abbiamo una clientela prevalentemente italiana, araba, americana, tedesca ed altro ancora. Questo paese non si è svenduto ai russi né ad altri”, rivendica Murzi.

"Forte dei Marmi - ricorda - ha fatto sempre turismo, fin dagli inizi del '900 quando molti artisti ed intellettuali lo scelsero per il clima mite, la tranquillità di vita, la privacy, la qualità dei servizi”. Riguardo ai russi “a seguito della pandemia e della guerra avevamo visto ridurre in maniera drastica il numero delle presenze russe che sono passate dalle 27.000 del 2019 alle 4.000 circa del 2022”, afferma Murzi, precisando che “ci sono anche famiglie russe che svernano a Forte dei Marmi ma non superano le 100 unità di persone” mentre “un altro dato inspiegabile nell'articolo del Financial Times è quello relativo al n umero delle case di proprietà dei russi. Come possono essere 2.500 abitazioni su 7.500 residenti a Forte? Qualcosa non torna”.

"«Secondo i dati dell'anagrafe catastale del Comune - precisa il sindaco - risultano essere direttamente intestate a famiglie russe circa 203 abitazioni, un numero certamente consistente ma 10 volte meno di quello riportato”.