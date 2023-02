Rubinetti a secco per i lavori di Gaia

Rubinetti a secco oggi a Tonfano a causa di interventi sulla rete dell’acquedotto da parte di Gaia. La sospensione dell’erogazione dell’acqua è prevista dalle 9 alle 15 e riguarderà in particolare via Ricasoli (nel tratto tra via Boccherini e via Catalani), via Boccherini e via Leoncavallo, coinvolgendo complessivamente 65 famiglie. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità, che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. Il gestore idrico si scusa con i cittadini per i possibili disagi e ricorda che i lavori potrebbero slittare in caso di maltempo.