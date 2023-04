Rubate 3 bici in centro Raid accanto ai vigili

Una domenica pomeriggio come tante altre. Tre amici, tutti 15enni, decidono di andare a prendere un gelato in centro e così inforcano le loro bici per poi lasciarle in via Marconi, nella discesa che separa le scuole di piazza Matteotti dalla palazzina della polizia municipale. Una incustodita, le altre due legate con lo stesso lucchetto. Al ritorno, purtroppo per loro, l’amara sorpresa: delle tre bici non ne era rimasta neanche una. Soltanto quelle, tra l’altro, visto che le altre sistemate nei paraggi non sono state neanche toccate.

Immediata la ricerca, con l’aiuto anche di parenti e amici, finché alle 19 una delle tre bici è stata ritrovata abbandonata alla stazione, appoggiata al muretto del primo binario. Un dettaglio che porta le famiglie degli altri due adolescenti a temere che il resto del “bottino“ sia stato caricato su un treno e addio speranza di ritrovarle. In serata una delle mamme ha poi pubblicato sui social un accorato appello con la foto della bici trafugata al proprio figlio. "Due bici erano sicuramente di valore – spiega la donna – una delle quali anche a livello affettivo in quanto già utilizzata e poi regalata dal fratello più grande. Sono gesti che amareggiano, ci auguriamo che le telecamere della zona abbiano visto qualcosa, come abbiamo segnalato anche alla polizia municipale. I ragazzi, quando hanno lasciato le bici nella discesina, erano sicuri che in quel momento non ci fosse nessuno a giro: forse qualcuno li ha seguiti e ha aspettato che se ne andassero per poter rubare indisturbato. Chiunque abbia visto qualcosa che possa essere utile a rintracciare le bici mi contatti pure al 339-2456224".

d.m.