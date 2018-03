Viareggio, 22 marzo 2018 - Due giovani italiani, residenti in Versilia, stati denunciati per aver rubato il bancomat a una signora e aver prelevato 700 euro. I due sono entrati nel giardino di casa di un'anziana signora nel quartiere Migliarina a Viareggio e hanno preso la borsa che era appoggiata al manubrio della bicicletta. Poi sono fuggiti a bordo di una Toyota Yaris grigia scuro, ma la donna è riuscita a leggere alcuni numeri della targa e ha chiamato il 113.

Nella borsa i malviventi hanno trovato il bancomat e il codice e hanno fatto alcuni prelievi per un totale di 700 euro senza sapere che la polizia era già sulle loro tracce. I pochi numeri di targa, infatti, sono bastati agli agenti per risalire al proprietario e dare l'allarme ai colleghi di Forte dei Marmi che hanno rintracciato la vettura con i due giovani. Accompagnati in commissariato hanno ammesso di aver commesso il furto, riconsegnando la somma sottratta alla vittima. La borsa e il bancomat, invece, li avevano già gettati in un fosso. I due sono stati denunciati per furto aggravato e uso fraudolento di carte di credito