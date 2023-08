Ruba una bici e minaccia il titolare Giovane arrestato dai carabinieri

Ha rubato una bici e poi ha minacciato il legittimo proprietario.

Il continuo monitoraggio delle aree cittadine, nelle quali ultimamente si sono verificati episodi criminosi di natura predatoria, ha consentito a una pattuglia della stazione carabinieri di Torre del Lago di trarre in arresto un 19enne del Marocco che dopo aver asportato una bicicletta parcheggiata nelle rastrelliere in piazza Caboto, è stato fermato dal legittimo proprietario. Quest’ultimo, nell’intento di rientrarne in possesso, ha affrontato con decisione l’extracomunitario sebbene impugnasse minacciosamente due bottiglie di vetro rotte. L’immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare e trarre in arresto lo straniero mentre tentava di allontanarsi. Il controllo del territorio è un aspetto fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica e va adattata in relazione alle peculiarità del territorio e dei luoghi in cui si verificano gli eventi criminosi e maggiori sono le segnalazioni provenienti dai cittadini.