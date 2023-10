Ruba su un’auto. Arrestato pregiudicato

È finito in carcere un 42anne, originario del Marocco, accusato di diversi reati. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Lucca su segnalazione dei poliziotti del commissariato, che negli ultimi mesi hanno indagato l’uomo per diversi reati: ricettazione il 4 giugno, porto ingiustificato d’oggetti atti ad offendere, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato il 24 agosto, e il 17 settembre per una rapina avvenuta in Pineta. "Dimostrandone - dunque – la pericolosità e la propensione all’illegalità". Gli agenti della squadra volante lo hanno fermato mercoledì dopo che aveva commesso un furto su un’auto in sosta lungo il Molo Marinai d’Italia. Dopo averlo trasportato negli uffici del Commissariato, è emersa a suo carico l’ordinanza di custodia cautelare e si sono aperte le porte di San Giorgio.