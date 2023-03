Ruba navigatore Arrestato un 39enne

Nella tarda serata di lunedì i carabinieri del Radiomobile di Viareggio hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato. Infatti, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, un equipaggio in pochi minuti ha raggiunto via Zanardelli dove ha bloccato lo straniero che, poco prima, aveva forzato il vetro anteriore di un’autovettura dalla quale aveva portato via un navigatore satellitare. Grazie anche alla collaborazione della signora, che aveva assistito ai fatti, e di un altro cittadino che si trovava in strada, i militari hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’evento rinvenendo l’apparecchiatura elettronica rubata all’interno dello zaino che lo straniero aveva con sé. La refurtiva pertanto è stata riconsegnata alla proprietaria mentre l’uomo è stato tratto in arresto. Ieri al Tribunale di Lucca è stata celebrata l’udienza con il rito “direttissimo” al termine della quale lo straniero è stato condannato all’obbligo di firma.