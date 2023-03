Ruba gli occhiali nel negozio Torna a scusarsi coi proprietari Colpo singolare da "Luchetti"

Ruba un paio di occhiali e poi, beccato dalle forze dell’ordine, torna nel negozio a scusarsi. È il singolare episodio accaduto all’Ottica Luchetti, una delle storiche attività in via Spinetti. Pochi giorni fa, intorno alle 19.30, un uomo di colore ha parcheggiato l’auto proprio lungo la strada lasciando a bordo un complice. Prima è entrato in una gioielleria raccontando di voler fare un regalo alla compagna ma di aver lasciato la carta di credito all’estero, avendo con sè solo gli estremi. Di fronte alla comprensibile perplessità delle commesse è uscito dal negozio e, approfittando di un attimo di distrazione in cui la porta era aperta e i titolari si trovavano sul marciapiede, si è intrufolato nella vicina Ottica Luchetti. In un istante la proprietaria ha notato il giovane che svicolava, salendo sull’auto dove l’attendeva un connazionale e indossando, nonostante l’orario serale, un grosso paio di occhiali da sole. È bastato constatare che dagli scaffali del negozio mancava proprio un modello Gucci da alcune centinaia di euro per comprendere che si era appena consumato un furto. Pochi gli elementi a disposizione (un’auto scura che si è allontanata e un sommario identikit del malvivente) che però hanno permesso agli uomini delle forze dell’ordine di risalire al responsabile, un giovane straniero residente a Seravezza. Addosso aveva infatti ancora gli occhiali, che sono stati così restituiti ai proprietari del negozio che, a quel punto, hanno preferito non sporgere denuncia. Un atto che è stato particolarmente apprezzato dall’uomo che, il giorno dopo, è tornato all’ottica scusandosi di quanto accaduto e ringraziando di cuore per non aver reso più difficile la sua posizione.

Francesca Navari