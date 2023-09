Rsu Don Lazzeri-Stagi "Fondi ancora assenti"

A differenza dell’organico, finalmente senza criticità, per il Don Lazzeri-Stagi il nuovo anno scolastico parte con una grana sollevata dalle Rsu: il mancato arrivo dei fondi d’istituto (Fis) per le attività sia normali che aggiuntive di docenti e bidelli nel 2022-2023. Claudio Tomei (Cgil scuola) e Rita Corsi (Cobas scuola) si dicono infatti "sconcertati e indignati" per il ritardo nell’erogazione del fondo. "Le molteplici attività svolte dal corpo docente e dagli Ata, che assicurano il normale svolgimento della vita scolastica – scrivono – aspettano a tutt’oggi di essere remunerate. Cosa ancora più grave se si pensa all’esiguità dei compensi previsti per le attività aggiuntive, ad esempio coordinare il lavoro di una classe, commissioni e in generale tutte quelle che esulano dal normale inssegnamento. Una situazione, purtroppo, coerente con la scarsa attenzione con cui si pensano le politiche per la scuola, da anni ormai dettate dalla volontà di risparmiare soldi anziché rilanciare il settore".

I sindacati fanno notare, tra le altre cose, la presenza di figure "fumose e inutili quali il tutor e il docente orientatore", a differenza di docenti e bidelli ai quali viene chiesto di assumere gli usuali incarichi, essenziali per lo svolgimento dell’anno scolastico, "senza sapere – dicono ancora – nemmeno quale sarà l’incentivo economico che verrà corrisposto. Incarichi che vengono assunti per senso di responsabilità e remunerati con cifre ridicole se si considera la mole di lavoro e le ore impegnate che queste funzioni aggiuntive comportano. Invitiamoi cittadini a seguire con attenzione le scelte che investono l’istituzione scolastica per non lasciare soli né noi, che nella scuola lavoriamo, né gli studenti, che quotidianamente vivono in questa comunità".