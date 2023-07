Royal Family e politica italiana Sul palco del Principe c’è Caprarica

VIAREGGIO

Tutto esaurito per il primo appuntamento del ciclo “Gli Incontri del Principe“ al Grande Hotel Principe di Piemonte. Stefano Zurlo ha intervistato Antonio Caprarica, storico giornalista inviato Rai a Londra esperto della Corte di Windsor che ha parlando di Brexit e Italia. Royal family e presunti tradimenti sono il tormentone estivo: "In una delle memorabili liti tra Carlo e Diana, lui fuggendo da casa si voltò e le disse: “Non intendo essere il primo principe di Galles senza un’amante". William è principe di Galles. E i tabloid inglesi hanno una difficoltà a credere che lui sia il primo senza un’amante. Da qui la necessità di inventarne una. Credo sia uno storia costruita, senza una credibilità autentica. Il rapporto tra William e Catherine ha dei momenti di stanchezza come può accadere, dura da 20 anni, ma l’opinione pubblica non glielo perdonerebbe. Lo escluderei. Tra i Sussex le voci sono sempre più frequenti. Harry è in trattativa con Taylor Swift per l’acquisto dello appartamento in centro a Londra dove Meghan non tornerà mai. Le voci di un paio di tradimenti si sono rincorse, ci sono le immagini dei due alla partita di basketball inquadrati dalla kiss cam e a mala pena si sfiorano. Nel pieno della campagna pubblicitaria del libro di Harry, Spare, Meghan non ha detto una parola, ma continueranno ad andare avanti: insieme sono i duchi di Sussex".

"Il problema principale della Gran Bretagna sono i postumi della grande sbornia collettiva che è stata la Brexit: ha lasciato ferite nel tessuto economico che non si riescono a risanare. Sul breve periodo non c’è possibilità di tornare indietro, solo un processo di riavvicinamento all’Unione Europea. La Gran Bretagna ha come obiettivo per rientrare nell’Unione il 2050". Carlo III, ha spiegato Caprarica, non abidcherà confermando la tradizione dei Windsor. "La sfida di Fratelli d’Italia è diventare una destra europea. Giorgia Meloni la vedo molto incerta, non capisco la posizione sul tema della giustizia. Una reazione che poteva avere 20 anni fa Berlusconi quando si scontrò con i giudici con cui aveva conflitti anche su questioni personali. Meloni non è ricattabile, perché non avere un atteggiamento più laico evitando reazioni bellicose? Potrebbe avviare un processo positivo di riforma della giustizia. La situazione può apparire allarmante. Mi aspetto che arrivi la nuova classe di giovani dirigenti, quella dei trentenni".