Rotonda in località Pontenuovo Sì alla variante definitiva Al centro sorgerà una scultura

I benefici che ha portato nel giro di poco tempo al traffico e alla sicurezza stradale sono agli occhi di tutti. Manca solo la ciliegina sulla torta, che arriverà sotto forma di opere di completamento e soprattutto con una scultura da posizionare al centro come sorta di “benvenuto“ a chi arriverà in città dal mare. La nuova rotatoria tra l’Aurelia e via Pontenuovo (nella foto) è oggetto, infatti, di una variante approvata nei giorni scorsi dalla giunta per un importo complessivo di circa 82mila euro, in aggiunta alla spesa di 740mila per la realizzazione dell’infrastruttura inaugurata a tempo record lo scorso maggio. A metterci mano, materialmente, sarà la stessa ditta a cui era stato assegnato l’appalto principale, vale a dire la “Varia costruzioni“.

In sostanza l’amministrazione comunale ha chiesto alla ditta di sostituire i cordoli in calcestruzzo armato, previsti nel progetto iniziale, con cordoli in marmo per evidenziare lo stretto legame tra il materiale e la città di Pietrasanta. Iinoltre è stato ritenuto opportuno predisporre un ulteriore impianto di illuminazione vista la previsione dell’installazione di una statua al centro della rotatoria, oltre alla necessità di una modifica all’intersezione tra la rotatoria e via della Gora, in questo caso con l’obiettivo di agevolare l’immissione nella strada anche da chi proviene con direzione mare-monti. Più altri dettagli, alcuni dei quali in realtà già realizzati, legati alle tubazioni del gas e dell’acqua. Quanto alla scultura, in pole position ci sono diversi artisti – al momento top secret – visto che c’è tanto interesse intorno a questo progetto che consolida la tradizione, a Pietrasanta, di arricchire ogni nuova rotatoria con un’opera d’arte. L’ufficio cultura in questo periodo sta completando tutta la documentazione e si presume che entro l’anno possa essere posizionata l’opera prescelta.

"A parte il discorso della scultura – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Matteo Marcucci – siamo estremamente soddisfatti del risultato. La rotatoria ha funzionato bene e ha assolto al suo compito fin dal primo giorno. La viabilità, a partire dall’accesso e uscita dalla località del Pollino, è più scorrevole e finalmente più sicura. Anche il traffico dei mezzi pesanti risulta decisamente più moderato visto l’obbligo di moderare la velocità. Purtroppo in quel punto si erano verificati incidenti, anche gravissimi, ma ora sono un lontano ricordo".

d.m.