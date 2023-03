Rotatoria finita a tempo record E ora l’Aurelia

L’anno scorso l’asfaltatura, ora la messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie. È un periodo epocale quello che sta vivendo il ponte della Madonnina, tra opere finite a tempo record e altre in partenza tra pochi giorni. Il cantiere-lampo riguarda la mini-rotatoria in cima al ponte, al posto dell’ex semaforo tra via Santini e via Sauro. Le proteste dei residenti, che abbiamo pubblicato ieri, non hanno ora più motivo di esistere in quanto la scadenza prevista il 10 marzo è stata anticipata di una settimana. "Grazie alla mini rotatoria ’prefabbricata’ dalla ditta e alla scelta di lavorare in orario serale e notturno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci (nella foto) – siamo riusciti ad accorciare nettamente i tempi del cantiere e ridurre così i disagi per i cittadini. Il tratto viario interessato è stato già riasfaltato e abbiamo anche ’testato’ la funzionalità del nuovo incrocio, nella versone definitiva, con il passaggio di alcuni mezzi pesanti". L’ultimo passaggio, ossia la segnaletica orizzontale, verrà effettuato non appena il nuovo manto si sarà asciugato in maniera adeguata. L’infrastruttura, condivisa dai settori lavori pubblici e viabilità con il supporto della polizia municipale, andrà a snellire code e rallentamenti con benefici anche sul fronte di inquinamento e sicurezza.

Scendendo a valle, l’intervento per la grande rotatoria ai piedi del ponte della Madonnina, tra l’Aurelia e via Santini, partirà invece il 10 marzo. I lavori, da oltre 275mila euro, saranno eseguiti dalla ditta “Ceragioli costruzioni“ e fanno parte dell’accordo tra il Comune e la società “Ambra“, titolare del Conad. La sua funzione sarà di eliminare i pericoli per i pedoni che transitano lungo il percorso lato Massa e per l’incrocio tra i mezzi diretti in via Santini e quelli provenienti dal mare.