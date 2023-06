Rotary Club Viareggio Versilia incontra i giovani del Rotaract, "Un mondo migliore grazie a loro"

VIAREGGIO

Si è tenuto, nei giorni scorsi, un significativo incontro che il Rotary Club Viareggio Versilia ha voluto dedicare al Rotaract. "Ho voluto fortemente questa serata – spiega il presiente Bruno Ulisse Viviani – perché credo che sia il modo migliore per ringraziare i ragazzi per tutto quello che hanno fatto per il loro club, ma anche per il supporto e la vicinanza al nostro Rotary. Chi mi conosce sa che, anche nella mia vita professionale, ho come punto di riferimento i giovani, ho sempre cercato di valorizzare le loro capacità e sono convinto che non solo nel Rotary, ma nella società se un ruolo primario in futuro lo avranno i nostri i ragazzi ci sarà per tutti noi un mondo migliore".

I ragazzi, grazie alla brillante conduzione del prefetto del Club del Rotaract Luca Mercatanti hanno spiegato alla platea che cosa è il Rotaract e quale importanza riveste nella loro vita cambiandola e rendendola migliore. "Il Rotaract è una associazione mondiale di giovani dai 18 ai 35 anni– afferma la neo presidente Noemi Sciangula – che ha come missione la formazione. È soprattutto un’opportunità per crescere, un’esperienza che migliora la nostra vita sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano". Ospiti della serata Simona De Vita e Stefano Pezzini dell’Associazione il sorriso di Elisa che hanno prima ascoltato il racconto dei rotaractiani e poi si sono presentati parlando dei loro progetti, lasciando i ragazzi fortemente colpiti dalla loro storia (hanno perso la loro unica figlia Elisa a soli 20 anni in un incidente stradale) e dalla loro forza tanto da pensare di realizzare qualche evento insieme.