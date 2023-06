Rotary Club Viareggio Spettacolo di solidarietà a sostegno di "Prama"

VIAREGGIO

Il Rotary Club Viareggio Versilia nel corso di una cerimonia ufficiale ha consegnato ad Antonella Agresti, consorte del Governatore del Distretto 2071 Nello Mari, il ricavato di un Service organizzato dal suo Club. Questo si è potuto concretizzare grazie all’organizzazione di una rappresentazione teatrale “Il prigioniero della seconda strada” (commedia brillante di Neil Simon) tenutasi a Pietrasanta, lo scorso 4 maggio, finalizzata appunto ad una raccolta fondi.

Il progetto, sostenuto con passione dalla signora Antonella in questa annata rotariana, che beneficerà del sostegno economico, è PRAMA, acronimo di “Prato attività motorio adattata” nato grazie all’iniziativa dalla Fondazione Ami Prato (Area materno infantile), una Onlus partecipata che oltre alla Asl vede la partecipazione di altre 12 aziende della realtà pratese. Questa organizzazione si è posta un obiettivo ambizioso, quello di realizzare uno spazio innovativo nel cuore di Prato dedicato a bambini e ragazzi di età fra i 3 e i 20 anni che in maniera inclusiva, facendo stare assieme ragazzi normodotati con ragazzi affetti da disabilità, potranno svolgere attività diverse insieme in completa sicurezza accompagnati da personale qualificato.

Tanta la soddisfazione e la riconoscenza manifestata dalla sig.ra Antonella e dal Governatore Mari per il considerevole importo raccolto che è stato pari a settemila euro. "Non possiamo che essere grati – sottolineano all’unisono – al Club Viareggio Versilia ed al suo presidente Viviani sempre molto attivo ed in grado di proporre e realizzare importanti iniziative. Grazie a lui, ai suoi collaboratori ed alla compagnia teatrale per ciò che sono riusciti a compiere ed aver così contributo fortemente al nostro progetto, nato all’insegna della più totale inclusività".

"Sono veramente molto soddisfatto – ha dichiarato il presidete Viviani nel corso della manifestazione – per il significativo contributo del nostro club a questo importante progetto che, una volta realizzato, potrà essere riprodotto anche in altre aree della nostra regione. Voglio cogliere l’occasione per ricordare, con orgoglio, l’impegno di tutto il nostro Club nell’iniziativa ed anche quello del nostro Rotaract che si è mobilitato per la sua promozione; ma il ringraziamento più grande va al nostro socio Enzo Torre che mi ha proposto questa idea, ha curato tutti i dettagli dello spettacolo messo in scena con grande successo ed è anche stato protagonista e primo attore della rappresentazione. Un altro importante obbiettivo raggiunto dal nostro Club che ha portato ad una raccolta fondi mai raggiunta in precedenza in una singola iniziativa, grazie ancora una volta a tutti coloro che hanno creduto alla bontà del progetto e che si sono impegnati per la sua realizzazione".