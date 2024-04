Rosi: "Gli enti locali senza voce in capitolo"

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l’amministrazione e Coldiretti Lucca per affrontare insieme il tema della possibile costruzione di un impianto fotovoltaico a Piano di Mommio e, più in generale, il proliferare di questo tipo di strutture nelle aree agricole. "Pur favorevoli allo sviluppo di energie rinnovabili e alla transizione energetica – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – siamo contrari a che ciò avvenga senza che le amministrazioni comunali possano aver voce in capitolo e senza criteri che tengano conto del contesto paesaggistico, economico e sociale in cui inserire gli impianti, come nel caso di Piano di Mommio. La mancata individuazione delle aree idonee con un apposito decreto, il mancato coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, consente ad oggi a società che operano a scopo di lucro di agire pressoché liberamente e nel rispetto di poche prescrizioni: una situazione inconcepibile".

Sulla stessa lunghezza d’onda i referenti di Coldiretti: "Il caos legislativo e l’assenza di regolamenti e paletti hanno di fatto spalancato le porte della nostra campagna alle speculazioni – denuncia l’associazione –; per raggiungere l’indipendenza energetica, diventiamo ancora più dipendenti dall’estero dal punto di vista degli approvvigionamenti alimentari. Si possono ottenere entrambi i risultati, ma servono regole e paletti, individuando le aree dove questi impianti possono essere realizzati. Siamo e saremo al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini in questa battaglia per le regole e la trasparenza".