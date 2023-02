Romboni soddisfatta Nasce la commissione sugli impianti sportivi

Accolti i solleciti di Fratelli d’Italia per una commissione di controllo sugli impianti sportivi. “Nonostante fosse prevista dall’articolo 27 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, la Commissione non era ancora stata costituita - spiega Cinzia Romboni, Consigliera Comunale di Fratelli d’Italia - Una mancanza che che siamo riusciti, finalmente, a sanare: Camaiore avrà una Commissione ad hoc, che controlli in modo continuativo e costante le varie strutture, che sono state purtroppo trascurate negli anni scorsi e che hanno bisogno di maggiore attenzione, come dimostra il degrado preoccupante di alcuni impianti. Vogliamo, inoltre, monitorare periodicamente le necessità delle tante associazioni del territorio e la gestione dei contributi erogati“.