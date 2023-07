Romano Cosci Aperto il bando riservato agli studenti dello Stagi

Tramandare e valorizzare la figura di Romano Cosci attraverso il talento dei giovani. È l’obiettivo del premio istituito per la prima volta dal Comune e intitolato al compianto artista pietrasantino scomparso nel 2014 a 75 anni. Il bando, emesso in questi giorni, è riservato agli studenti del liceo artistico “Stagi” che sceglieranno di proseguire la loro formazione nel campo delle arti figurative.

Entro il 16 ottobre potranno farsi avanti i diplomati nell’anno scolastico 2022-2023 che si iscriveranno, per il 2023-2024, all’Accademia di belle arti di Carrara scegliendo il percorso di studio in scultura o pittura. Al vincitore sarà attribuita una somma di 2mila euro come borsa di studio per la frequenza del primo anno accademico all’ateneo apuano. L’istituzione del premio era stata approvata a marzo dal consiglio comunale.