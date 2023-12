“Rodari“, lotteria record. Venduti 1.400 biglietti

La solidarietà a volte può fare miracoli regalando delle belle favole di Natale. È andata infatti oltre le più rosee aspettative la lotteria organizzata dalle mamme dei bimbi delle scuole materne “Rodari“ della Quadrellara finalizzata all’acquisto di nuove seggioline. L’estrazione si terrà domattina alle 11.30, preceduta da numeri record. In base ai dati parziali aggiornati a ieri sono stati venduti circa 1.400 biglietti per un ricavato di 2.500 euro. Il ricavato servirà a sostituire le seggioline rotte, cosa che avrebbe dovuto fare una ditta ma l’operazione è poi saltata a causa dei danni subiti durante l’alluvione in Emilia-Romagna. In palio ci sono 40 premi grazie alle attività di tutta la Marina: il primo è un buono per due persone alla spa del Principe di Piemonte, per il resto si spazia da buoni viaggio a servizi fotografici, cene e cesti di prodotti gastronomici, ingresso al parco di Collodi e a Lucca comics 2024, e tanto altro. Ultimi biglietti a disposizione: info al 346-3151702 (Eva), 320-0511640 (Dea) e 348-9224415 (Vanessa).