Rivoluzione nel mondo dei rifiuti Retiambiente "silura" Miracolo

Il valzer che ha screziato i rapporti tra Camaiore e Viareggio perde anche il suo secondo protagonista. Dopo Alessandro Del Dotto – che scaduto il secondo mandato di sindaco si è lanciato verso nuove avventure – ora è la volta del presidente di Sea Ambiente Fabrizio Miracolo.

Breve riassunto: la defezione di Camaiore da Sea, orchestrata dall’ex sindaco Del Dotto per passare a Ersu, si è portata dietro uno strascico sia legale, in termini di compensazione di crediti e debiti, sia polemico: e i principali ’attori’ del lungo e non sempre oxfordiano ping pong delle accuse incrociate sono stati proprio Del Dotto e Miracolo.

Che ora, però, è stato esautorato dal consiglio d’amministrazione di Retiambiente. La notizia è stata data pochi giorni fa al sindaco Giorgio Del Ghingaro – Sea Ambiente è una società che fa capo a Viareggio – dal presidente Daniele Fortini, in seguito alla riunione del cda in cui è stata passata al setaccio la documentazione relativa alla transazione tra il comune di Camaiore e Sea Ambiente. Nel calderone sono finite anche le dichiarazioni di Miracolo verbalizzate nell’asseblea dei soci di Sea Ambiente tenutasi alla fine di luglio. Dopo aver riposto la lente d’ingrandimento, il cda ha revocato Miracolo dal suo incarico di amministratore unico della società.

La lunga odissea si arricchisce dunque di un nuovo capitolo: e come spesso accade, quando c’è di mezzo la politica, il più delle volte si comunica per dire altro. Sul braccio di ferro tra Miracolo e Del Dotto, era difficile non vedere l’ombra della sana antipatia che animava i rapporti tra l’ex sindaco e il collega viareggino Giorgio Del Ghingaro. E anche stavolta, i più maliziosi potrebbero intravedere all’orizzonte i primi sommovimenti in area democratica, nel senso di Dem, in vista della prossima tornata elettorale.

Per quanto riguarda Sea Ambiente, adesso la palla passa al sindaco: il primo cittadino potrà indicare un profilo di proprio gradimento a Retiambiente che, in caso di fumata bianca, potrebbe approvarlo già entro la fine del mese. Dal valzer degli screzi al valzer delle nomine, cambiano gli attori ma non le giravolte della politica, un’arte per ballerini provetti.

RedViar