Riunione per la rimozione delle bombe

Gli artificieri del secondo Reggimento genio pontieri di Piacenza hanno fatto un soralluogo al Varignano nel cantiere in cui sono stati rinvenuti ordigni inesplosi e li hanno identificati: sono due granate d’artiglieria da 75 mm e una nina anticarro, con una potenza equivalente a 7 chili di tritolo. Stamani al Commissariato si tiene la riunione operativa interforze per decidere tempi e modalità di sminamento. Gli specialisti hanno calcolato la distanza di sicurezza in un raggio di 245 metri dal rinvenimento. Prefettura, Questura, Comune forze militari e Croce rossa stabiliranno il piano d’azione per lo sminamento e il brillamento degli esplosivi in un luogo sicuro.