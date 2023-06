Ritrovato il fungaiolo Un gruppo di cavatori ha soccorso l’anziano

Ventiquattro, lunghissime, ore di ricerche. Ieri finalmente è stato ritrovato il fungaiolo di 77 anni di cui si erano perse le tracce dalla zona di Malbacco. Da qui infatti aveva inviato l’ultimo allarmante messaggio ai familiari.

È stato un gruppo di cavatori della ditta Trambisera Marmi a ritrovare R.B. di Valdicastello: l’uomo nella caduta ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello. La svolta nelle ricerche condotte con elicotteri, droni, cani molecolari e squadre a terra, è avvenuta ieri mattina grazie anche all’intuizione del sindaco Lorenzo Alessandrini di mettere in contatto i volontari con Nicolò Biagi, contitolare della ditta di marmo Trambisera Marmi srl, che si è immediatamente attivato non solo fornendo informazioni sulla zona ma mettendo in azione anche i suoi cavatori. "Eravamo a conoscenza del fatto in quanto un nostro ragazzo è fidanzato con la nipote dell’uomo scomparso – spiega Nicolò Biagi – poi, non avendo ancora dato esito positivo le ricerche, abbiamo deciso di sospendere il lavoro e di dare il nostro contributo. Ho organizzato i miei lavoratori in due squadre, ciascuna di cinque persone, e ci siamo messi alla ricerca del disperso secondo le indicazioni che ci sono state date dal soccorso alpino".

Una ricerca complessa, condotta in una zona particolarmente scoscesa, tanto che la gioia è stata ancora più grande quando uno dei cavatori, gridando il nome del disperso, si è sentito rispondere. L’uomo si trovava in un canalone, sotto una grotta, in una posizione che rendeva difficilissimo scorgerlo. "A trovarlo è stato un mio operaio albanese, Paulin Kekay detto Ciccio – aggiunge Biagi – appena lo ha trovato era così felice ed emozionato che non ha voluto lasciarlo neppure quando sono arrivate le squadre da terra, gli è stato vicino sino all’intervento dell’elicottero che lo ha prelevato con il verricello, trattandosi di una zona molto impervia". "La positiva conclusione di questa vicenda ci rende felicissimi – commenta il sindaco – si è trattato di uno straordinario lavoro di squadra, ben coordinato, che ha visto impegnati davvero tanti mezzi, squadre e volontari. Il mio ringraziamento va a tutti loro per la dedizione con la quale hanno battuto palmo a palmo il territorio. Un grazie particolare a Niccolò Biagi e ai suoi cavatori".

Fra.Na.