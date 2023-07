Ritrovarsi con affetto La cena... di platino

Se esistono le nozze di platino, da oggi inventiamo pure le cene di platino. E pazienza se non sono proprio 60 anni tondi... basta arrotondare un po’. Bella e partecipata l’iniziativa degli ex alunni della scuola elementare di Capezzano. O meglio, di una classe in particolare, quella che ha preso il diploma nel 1965. Oggi, quei bambini sono signori alla soglia dei settant’anni. Ma non hanno perso la voglia di stare insieme e di festeggiare.

E così, nonostante di acqua ne sia passata parecchia sotto i ponti, a distanza di 58 anni dallo storico scatto fotografico in aula, poco prima di lasciare le elementari, si sono ritrovati per una cena e per festeggiare tutti insieme. Compagni di scuola, legati da fili che s’intrecciavano quotidianamente. Poi, le strade della vita che si dipanano, fino a ricongiungersi, seppure solo per una sera, in un caleidoscopio di emozioni da lasciare senza fiato. Chissà se, anche solo per qualche ora, quei distinti signori di mezza sono riusciti a tornare bambini.