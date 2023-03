Da oggi una nuova opera arricchisce la mostra “Che la festi cominci... “ allestita alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea a Viareggio. E’ “Ritratto di donna“ mascherata da Arlecchino attribuibile a un autore ignoto del Settecento. L’opera proviene dalle Gallerie degli Uffizi e completa il percorso artistico svolto alla ricerca delle rappresentazioni del Carnevale. Per comprendere la importanza di questa opera basti pensare che è un quadro praticamente sconosciuto che da anni era nei depositi del museo fiorentino. La Fondazione Carnevale ha curato il restauro terminato in questi giorni e da oggi “Ritratto di donna“ impreziosisce l’esposizione delle rappresentazioni del Carnevale per i 150 anni della manifestazione.