Ritorno agli anni Novanta. Domani apre la mostra tra Gabibbo e Telegatto

Un salto nel tempo in un decennio magico. Sarà inaugurata domani alle 17.30 a Palazzo Mediceo, “Ritorno ai ‘90” la mostra della Fondazione Terre Medicee che si preannuncia trainante per l’estate, così come lo è stata – due anni fa – l’esposizione sui mitici anni ‘80. Al debutto oltre alla presenza di Donne Incanto Big Vocal by K-Antares, non mancherà una sorpresa che catapulterà indietro nel tempo. Le nove sale di Palazzo Mediceo proporranno, sino al 27 luglio, un viaggio multisensoriale attraverso gli eventi che hanno segnato la storia contemporanea, tra attualità, politica, sport, musica, tecnologia, moda, pubblicità, tv commerciale, motori, design e giocattoli saranno i percorsi tematici offerti al Mediceo, mentre le Scuderie Granducali ospiteranno materiale e proiezioni relative al cinema degli anni ‘90. "Abbiamo raccolto materiale copioso e decisamente interessante – sottolinea Davide Monaco, direttore generale della Fondazione – e credo che questa mostra sia capace di portarci indietro nel tempo, attraverso momenti significativi della nostra storia, attivando tanti ricordi ed emozioni, forse anche qualche nostalgia". Tra i “certificati di garanzia” della mostra c’è sicuramente la collaborazione stretta con la redazione di Striscia la notizia che ha fornito testimonianze significative di quegli anni come il Gabibbo, il Telegatto attribuito proprio a questo personaggio ideato da Antonio Ricci, il Vespone e tanti altri preziosi cimeli.

La mostra, progettata e prodotta internamente dalla Fondazione con la curatela di Davide Monaco e dell’architetto Andrea Tenerini, sarà corredata da eventi collaterali: il 25 luglio il grande concerto che, sotto la direzione artistica di Franca Dini, porterà sul palco artisti come Canino, i Jalisse, gli AudioDue, i Los Locos, Baccini, i Dirotta su Cuba e la regina della dance music Corona. Non solo, il 3 luglio andrà in scena la serata “Voglio tornare negli anni ‘90”, il 26 luglio “Alla ricerca dell’uomo ragno. La favola degli 883 di e con Mauro Repetto”, il 12 agosto Edoardo Bennato in concerto. La mostra sarà aperta, sino al 15 giugno, i venerdì dalle 16 alle 20, i sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dal 20 giugno apertura tutti i giorni.

Francesca Navari