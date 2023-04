Ristoro al Mediceo Avviso per la gestione

La Fondazione Terre Medicee ha indetto un avviso pubblico per raccogliere, entro il 28 aprile, le manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento in concessione del punto di ristoro stagionale di Palazzo Mediceo. Il punto ristoro interessa sia la cappellina di pertinenza del Palazzo sia l’area prospiciente del parco. La concessione, della durata di tre anni, prevede nel dettaglio la gestione del punto di ristoro, l’espletamento dei servizi di sorveglianza-custodia per tutto il periodo di affidamento (sia della cappellina che dell’area esterna), la cura e manutenzione periodica degli spazi oltre che dei servizi igienici prefabbricati modulari da collocare nel parcheggio. Lo spazio espositivo, il museo permanente del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica, la biblioteca comunale assieme alle tante iniziative in programma nell’area medicea, richiamano molti visitatori e spettatori, in particolar modo nel periodo estivo. Gli interessati devono essere iscritti presso la Camera di Commercio Industri Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività di caffetteria, somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente gli operatori economici che avanzano l’interesse non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto. Requisito essenziale per la partecipazione alla procedura è il sopralluogo nelle strutture oggetto del servizio per una presa visione delle stesse, da effettuare con personale della Fondazione, previo appuntamento da richiedere per email ([email protected]) o telefonicamente ai numeri 0584 756867 oppure 0584 756046, dal lunedì al venerdì.