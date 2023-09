Ristoratori alle prese con il caro-vita "La gente viene ma sta più attenta"

Il Mascetti, pace all’anima sua, metteva in piedi una cena per tre persone con una frittatina di due uova, mezz’etto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Nei ristoranti versiliesi, per fortuna, la voglia di godere del buon cibo si respira ancora e il lavoro non manca. Ma piano piano, nei clienti sta subentrando una certa attenzione allo scontrino finale. Come difendere le proprie attività dal carovita?

A Lido di Camaiore, la strategia del ristorante La Risacca è la fidelizzazione della clientela. "Non abbiamo percepito una grossa flessione – racconta Lorenzo Tosi (nella foto) –; il telefono ha squillato meno rispetto agli anni precedenti, ma noi abbiamo clienti affezionati e consolidati con cui lavoriamo tutto l’anno. Se a questa base si sommano le presenze che porta il turismo, in termini puramente numerici non ci sono particolari differenze rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda le richieste, dipende molto dal target a cui ci si rivolge: con una clientela medio-alto spendente, i contraccolpi si sentono meno".

Gli aficionados sono un po’ come le scorte della formica di Esopo: fanno sopravvivere d’inverno. "In Versilia ci sono da sempre periodi di scarso movimento – continua Tosi –; ad oggi, pare evidente un ritorno alle stagioni pre-Covìd. Gli ultimi tre anni sono stati un po’ falsati dalla voglia di uscire e divertirsi".

Con l’estate, si lavora tanto e bene anche a Viareggio. "È stato un crescendo – spiega Leonardo Conti del ristorante Trinchetto –: giugno male, luglio un pochino meglio e agosto è andato bene. Credo che continueremo a lavorare discretamente almeno fino alla metà del mese". A fronte di prenotazioni che continuano ad arrivare, però, c’è da convivere con clienti più parsimoniosi. "È calato lo scontrino medio, specie per il crollo del consumo di vino. Sono tutti indicatori che dicono che la gente sta più attenta al portafogli. Piuttosto che prendere un piatto e rischiare di non finirlo, lasciano stare. Non prendono più la bottiglia, ma optano per il calice, se non addirittura l’acqua. Ce ne siamo accorti da poco: fino ad aprilemaggio, era ancora il tempo delle cicale. Motivo per cui le prospettive per l’inverno non mi sembrano fantastiche".

