Ristoratori a confronto Summit su crisi energetica e carenza di personale

Oltre 500 ristoratori sono attesi a "RistoBusiness Summit", una due giorni dedicata al mondo della ristorazione in programma la prossima settimana – 21 e 22 marzo – all’hotel Versilia LidoUna Esperienze di Lido di Camaiore. Due giorni di discussione nel corso dei quali oltre 500 esponenti del mondo della ristorazione provenienti da tutta Italia potranno confrontarsi sui temi caldi del settore: carenza di personale, come affrontare i rincari energetici, la questione sostenibilità e tutte le sfide che caratterizzeranno il compartonel presente e nel futuro.

L’evento nasce con la volontà di diffondere le competenze collegate alla migliore gestione di un ristorante a trecentosessanta gradi e dunque dal punto di vista economico, finanziario, fiscale, rapporto con le proprie risorse umane e molto altro. Saranno ospiti dell’evento alcuni tra i casi emergenti più virtuosi di ristorazione italiana. Tra gli altri, ci saranno i cofondatori di "Pane e Trita", locale milanese recentemente in grado di generare un forte interesse mediatico in seguito al lancio del loro hamburger alla farina di grillo. Interesse che si è tradotto, a livello nazionale e internazionale, in numerose incursioni in trasmissioni televisive e radiofoniche a diffusione nazionale, oltre che in interviste per testate giornalistiche di settore e non, in Italia e all’estero. Un tema "caldo" che ha mobilitato anche la politica.

Insomma, due giorni di discussione ad alto livello tra martedì e mercoledì prossimo, per un confronto che potrebbe aprire nuove prospettive sul futuro di un settore trainante per la Versilia come quello della ristorazione, che conta circa 800 esercizi di somministrazione attivi.

RedViar