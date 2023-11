Ristoranti e gelaterie. Posti per pizzaioli e baristi

PIZZAIOLO E AIUTO PASTICCERE

Ristorante “Quarto Platano” a Forte Dei Marmi cerca PIZZAIOLO con esperienza nella mansione, possesso Haccp. Da subito a tempo indeterminato. Orario da concordare, 6 giorni su 7. Cerca anche AIUTO PASTICCERE con esperienza nella mansione, possesso Haccp, automunito. Da subito fino a maggio per 2 giorni alla settimana poi da maggio a settembre per 6 giorni alla settimana su 7. Orario da concordare. Per candidarsi inviare cv a [email protected]

BARISTA AIUTO SALA

Bar- ristorante Michelangelo Azzano (Seravezza) cerca per servizio serale. per ora venerdì, sabato, domenica e festivi; durante la stagione tutte le sere con martedì libero. 3342087536

BANCONIERE

Gelateria artigianale a Tonfano cerca commesse banconiere da inserire nell’organico Per candidature inviare cv a [email protected]