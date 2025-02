Ristorante Giacomo seleziona commis de rang

COMMIS DE RANG DA GIACOMO

Per imminente apertura di un ristorante di Fine Dining in Versilia ricerchiamo Commis de Rang che abbiano voglia di mettersi in gioco in un ambiente dinamico e giovanile. Previsto sconto dipendenti nei ristoranti e staff house fino ad esaurimento posti. www.linkedn.it

BANCONIERE/A

Bar gelateria “Cervetti” a Marina di Pietrasanta cerca per servizio al bar e al banco gelato, caffetteria. Da aprile a settembre. Per candidarsi 3384024363 o cv a [email protected]

BANCONISTA DA ROSSANO

Bar Pasticceria Rossano Matteucci a Capezzano Pianore cerca con esperienza anche minima, automunito/a, Haccp e attestato di sicurezza. Contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Candidarsi in pasticceria (Via Sarzanese Nord 436) o cv [email protected]