Risse e vandalismi sul lungomare "Più security o in estate sarà il caos"

di Daniele Masseglia

Una ventina di giovani che si rincorrono tra spiaggia e lungomare, pugni e calci che volano – probabile effetto di bagordi alcolici – e per condire il tutto calci anche ai bidoni dei rifiuti in dote agli stabilimenti balneari e agli “armadietti“ dell’Enel, alcuni dei quali spaccati e divelti. Quello che sembra un racconto tratto dalla “malamovida“ estiva in realtà si è consumato tra Motrone e Focette nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4, come testimonia Giacomo Menici, storico titolare del “Vienna Luce“ e del retrostante bagno “Biondetti“. Il quale spera che i locali del divertimento si dotino di più personale della security visto che se a marzo succedono questi episodi, l’estate 2023 non promette nulla di buono.

"Domenica notte intorno alle 4 ho assistito all’ennesima rissa tra ragazzini – racconta – all’uscita delle discoteche della zona. La lite ha coinvolto un’orda di una ventina di giovani, interessando la zona del passo al mare che costeggia la discoteca ’Seven’, tra i bagni ’Aeolus’ e ’Biondetti’. Sono volati calci e pugni, la situazione era pericolosa e data la mole di persone ho preferito non intervenire. Durante la rissa i ragazzi si sono accaniti sull’armadietto dell’Enel all’esterno del mio stabilimento, e lo hanno divelto dalla propria sede in cemento armato, esponendo all’aria i cavi dell’alta tensione". Secondo Menici la scena si sarebbe consumata senza alcun controllo da parte di chi di dovere. "Tutto ciò si è verificato anche per la mancanza di una security addetta al controllo delle aree esterne della discoteca – prosegue – oggi quanto mai necessaria per la tutela della sicurezza e della proprietà privata, oltre al rispetto della quiete urbana notturna e del decoro del lungomare in Iuna località turistica come Marina di Pietrasanta. L’età sempre più giovane della clientela delle discoteche, a differenza di 5-10 anni fa quando venivano frequentate da persone più adulte e consapevoli, rende i locali notturni dei luoghi socialmente fragili per le più ovvie motivazioni. I giovani, inclusi i minori, a causa dell’immaturità della loro età hanno una visione limitata del rispetto delle regole: alcol e alterazioni di varia natura non aiutano".

Le scorribande di domenica nootte, infine, hanno avuto come bersaglio anche i bidoni della spazzatura in dote agli stabilimenti balneari, come conferma il Consorzio mare Versilia. L’effetto è stato quello di una ciclopista invasa da bottiglie e sacchetti di rifiuti. "Se non prendono provvedimenti è un dramma. Qui la notte – dice il presidente Francesco Verona – non passa anima viva: il viale a mare diventa terra di nessuno".