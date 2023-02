Risse e alcol ai minori: Capannina stangata

Aggressioni e somministrazione di alcolici a minori. Sono i "gravi fatti" per cui il questore ha disposto la chiusura della Capannina per 10 giorni. Motivazioni che stridono con la storia e l’impronta di eleganza del locale più antico d’Italia che non ha mai registrato uno stop in 92 anni, se non in periodo bellico e nel recente lockdown. Laconico il messaggio – su sfondo nero – pubblicato sulla pagina social: "Informiamo la clientela che per motivi indipendenti dalla propria volontà la Capannina è costretta a comunicare che la serata di sabato è annullata". Il provvedimento, a seguito della segnalazione pervenuta dai carabinieri, integrata dagli ulteriori accertamenti svolti dal personale del commissariato di Forte dei Marmi, è stato adottato in conseguenza "dei gravi fatti che si sono verificati all’interno del pubblico esercizio, quali aggressioni e somministrazione di alcol ai minori". Segno che rimane alta l’attenzione delle forze di polizia in ordine a contesti in cui il legittimo divertimento o svago, specie dei più giovani, può tramutarsi in comportamenti illeciti o criminosi ("da atti di gratuita e ingiustificata violenza a condotte deprecabili e illecite come la somministrazione di alcol a minori, nei confronti dei quali, invece, va sempre posta la massima attenzione e cautela").

Al centro del provvedimento sarebbero stati quattro specifici episodi (in tre occasioni sarebbe stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma e in uno quello della polizia) concentrati tutti negli ultimi tre mesi: il primo è di novembre, quando il personale di sicurezza avrebbe accompagnato fuori un minorenne coinvolto in una zuffa; il più grave a gennaio quando protagonista è stato il giovane rampollo di una delle famiglie italiane da sempre legate alla villeggiatura a Forte dei Marmi. Il ragazzo – proprio nel giorno dei festeggiamenti del suo 18° compleanno – sarebbe stato aggredito da un bodyguard (nell’afferrarlo gli avrebbe strappato la camicia) e portato violentemente alla porta fino a cadere a terra. Quello che era un party in allegria è finito pertanto col ragazzo che si è recato all’ospedale: al pronto soccorso è stato medicato riportando un referto di 3-7 giorni. Gli altri due episodi riguarderebbero poi risse avvenute il 15 gennaio e l’8 febbraio e avrebbero visto coinvolti sempre gruppi di giovanissimi che dalle parole sarebbero passati a pugni e spintoni.

Una situazione esasperante a cui si sarebbero aggiunti casi di malesseri ripetuti, dovuti all’abuso di alcol da parte di minorenni a cui sarebbero stati venduti drink senza controllarne la carta di identità. Un crescendo di situazioni che hanno convinto il questore ad un intervento fermo che per la prima volta viene messo in atto nei confronti della Capannina, dove ancora si respira l’aria delle eleganti serate in compagnia e dove il fascino del set del film cult "Sapore di mare" ancora lo rende un locale sempre più oggetto di interesse da parte dei turisti. Un nome che trascina e che ha saputo reinventarsi, con la formula delle cene in musica, durante il difficile periodo della pandemia. Forse è il segno dei tempi che cambiano, della clientela che muta di generazione. O forse solo di qualche ragazzo poco avvezzo a sapersi divertire davvero. Adesso niente pianobar, animatrici, dj in consolle, emozioni in dance floor. Le luci si spengono. Sull’unica vera discoteca che accende anche l’inverno.

Francesca Navari