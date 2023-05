Risse e agenti feriti Il Seven chiuso 5 giorni

A distanza di tre anni sono scattati di nuovo i sigilli alla discoteca “Seven Apples“ di Motrone. Con una differenza: se il provvedimento del 18 luglio 2020 era legato a un problema di permessi sfociando poi nella revoca della licenza e in un lunga “guerra“ giudiziaria tra i gestori e il Cimune, stavolta la scure è arrivata dalla questura di Lucca a causa delle risse di cui nelle scorse settimane si era occupato anche il nostro giornale. La conseguenza è la chiusura del locale, disposta ieri dal questore Dario Sallustio, per un totale di 5 giorni.

"Il locale – recita il provvedimento – a seguito di attività di polizia giudiziaria effettuata dai carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta si è reso teatro di eventi violenti". Il primo riferimento è ai fatti del 25 aprile, quando scoppiò una rissa tra più persone coinvolgendo anche addetti alla sicurezza del locale. Quello successivo risale al 1° maggio, con i carabinieri della compagnia di Viareggio che si fiondarono al “Seven“ per un’accesa discussione tra una ragazza, in evidente stato di alterazione presumibilmente da alcol, e il responsabile della sicurezza del locale. Durante il parapiglia anche gli agenti, intervenuti per sedare la giovane, riportarono lesioni. "Il provvedimento – si legge ancora nell’ordinanza – e persegue l’obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza sotto il profilo dell’incolumità fisica e anche psichica dei giovani. Tali provvedimenti del questore mirano, con l’approssimarsi della stagione estiva, a innalzare i livelli di sicurezza anche per contrastare il pericoloso fenomeno della cosiddetta malamovida".

d.m.