Rissa sul lungomare, un giovane ferito. A Focette residenti esasperati: “Ora basta”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 gennaio 2024 – Giovani che si picchiano, un ragazzo ferito alla testa, il lungomare illuminato dai girofari azzurri di ambulanze e gazzelle dei carabinieri. Malamovida estiva? Macché: è successo sabato notte a Focette, all’altezza delle discoteche, con doppio intervento dei soccorritori prima alle 3 e poi verso le 5. Non che nelle stradine interne ci sia stata una processione di chierichetti: i residenti, sempre più esasperati, raccontano di bisognini contro i muri delle case, schiamazzi e giovani che scavalcano i cancelli privati e usano i giardini altrui come guardaroba per depositare oggetti personali, inclusi i caschi degli scooter, da ritirare dopo l’uscita dai locali.

Sulla dinamica del giovane ferito e trasportato all’ospedale Versilia – italiano e maggiorenne – stanno ancora indagando i carabinieri, in particolare per capire quanti abbiano partecipato alla zuffa e se questa sia iniziata dentro o fuori uno dei locali. In attesa di chiarimenti, quanto avvenuto prima e dopo la serata in discoteca vede insorgere un gruppo di residenti della zona.

"Siamo stufi dell’ennesima rissa – scrivono – e dell’ennesimo coma etilico. Ogni sabato va in onda lo stesso tragico copione: orde di minorenni che vanno in discoteca come all’intervallo delle medie, ragazzini e ragazzine poco più che 16enni che bevono alcolici in strada prima di entrare, lasciando bottiglie e bicchieri di plastica ad ogni angolo, incuranti del degrado e disturbo che recano a chi riposa. Urinano sui cancelli delle abitazioni, nascondono caschi e zaini anche nei giardini privati, nei quali si introducono di nascosto". Secondo i residenti quel che avviene all’uscita dai locali è anche peggio. "Urla, cori da stadio e risse. Ubriachi e spesso violenti – concludono – talvolta è capitato di vedere ragazzine semi-vestite, quasi assiderate e attonite, sedute sulle panchine fino al mattino. Non possiamo imputare alla loro immaturità quel che succede: il problema sono i genitori che li lasciano fuori casa fino alle 5 di notte e i gestori dei locali che li fanno entrare incuranti della loro minore età. Non è la Versilia che vogliamo".