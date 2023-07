Rissa sfiorata al Crociale Troppe auto vanno al party Terreni privati ’assaltati’

di Daniele Masseglia

È già successo due volte, con nervi a fior di pelle e paroloni in mezzo alla strada che solo per un soffio non sono sfociati in schiaffoni. Ma il timore, visto che al prossimo appuntamento sono attese ben 800 persone, è che il caos prenda il sopravvento sulla convivenza tra due segmenti di umanità che faticano a sopportarsi. Da una parte coloro che si recano al “Pachamama garden“, in via Andreotti al Crociale, per partecipare a una festa privata che sta riscuotendo un enorme successo. Dall’altra i residenti che cercano di impedire l’invasione di macchine nei loro terreni privati.

Il problema infatti non riguarda né la regolarità della festa, che risulta abbia tutte le autorizzazioni necessarie, né la logistica, visto che gli organizzatori hanno allestito due grandi campi a mo’ di parcheggio con tanto di custodi dotati di pettorina fosforescente, e neppure i rumori in quanto la musica viene tenuta a livelli accettabili e dopo mezzanotte viene spenta. È tutto il resto che sta creando subbuglio nel quartiere, considerato non idoneo ad accogliere ogni volta svariate centinaia di persone. Via Andreotti è infatti a doppio senso ma ha una carreggiata stretta come tante altre strade di campagna della zona. E così avviene l’inevitabile: file di auto parcheggiate su un lato, rendendo la carreggiata ancor più lillipuziana – da un lato c’è anche un fosso, con tutti i relativi pericoli – e macchine infilate dove capita, inclusi i giardini privati. "Non si riusciva più a passare – ha scritto una residente sui social – con un sacco di auto parcheggiate anche nelle proprietà altrui: per riuscire a percorrere la strada manca poco siamo venuti alle mani, allucinante. Se succedesse qualcosa di grave, da dove passa l’ambulanza?". Qualcuno si attrezzato e ha conficcato in terra dei paletti per impedire la sosta nel proprio terreno, altri invece hanno utilizzato un lungo nastro. Gesti per niente graditi da chi era diretto al “Pachamama garden“. Qualche automobilista è sceso e ha chiesto spiegazioni, ma più di una volta la miccia si è accesa in un secondo e solo una buona dose di nervi saldi ha evitato che la situazione degenerasse. Alla polizia municipale al momento non sono arrivate segnalazioni ufficiali, ma c’è chi ha già pronti esposti e proteste vista l’ondata di partecipanti prevista nei prossimi giorni.