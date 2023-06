Rissa alla Corte Lotti Il fenomeno preoccupa Allo studio una telecamera

di Daniele Masseglia

Telecamere in arrivo nella zona della Corte Lotti se residenti e attività commerciali dovessero farne espressamente richiesta. Potrebbe essere questa la naturale conseguenza del pestaggio tra ragazzine avvenuto lo scorso weekend sotto il porticato lato via del Crocialetto, quindi lato ferrovia – di cui abbiamo riportato nell’edizione di ieri – con tanto di video che ha fatto poi il giro dei telefonini e dei social network. In Comune riferiscono che da tempo non vengono fatte segnalazioni in merito a episodi di una certa rilevanza, ma chi gravita da quelle parti assicura che si tratta di un abituale punto di ritrovo da parte dei gruppi di adolescenti che fanno la spola tra la stazione e la piazza davanti al Comune. Soprattutto quando piove o come ora che l’anno scolastico è terminato. A quale prezzo, però? Nel migliore dei casi vengono lasciati diversi ricordini sotto forma di fazzoletti, cartoni di pizze, bottiglie di birra, mozziconi di sigaretta e resti di “canne“, come avevano già raccontato al nostro giornale alcuni testimoni. Nel peggiore, purtroppo, giovani che vengono alle mani anche per i motivi più futili.

Con una differenza sostanziale rispetto al passato: una volta lo scontro era confinato a poche persone e in luoghi lontani da occhi indiscreti, mentre oggi sembra ci sia il “dovere“ di riprendere tutto con lo smartphone e di metterne al corrente il mondo intero. Che è esattamente ciò che è avvenuto alla Corte Lotti: del gruppetto presente al momento della violenta zuffa tra due ragazzine, dell’apparente età di 13-14 anni, sono intervenuti solo un’altra adolescente, che ha provato senza esito a dividere le due contendenti, e un loro coetaneo che invece di far qualcosa di utile ha ripreso le scena con il telefono. Visibilità, emulazione o desiderio di farsi sentire e di lanciare forse un messaggio al mondo degli adulti. Difficile decifrare un fenomeno sicuramente complesso. La stessa cosa riguarda la prevenzione. Alla Corte Lotti, che com’è noto è una zona privata, al momento c’è una sola telecamera lato via Oberdan e pertanto, come sostengono dal Comune, dovrebbe toccare ai proprietari attivarsi per un eventuale secondo dispositivo lato ferrovia. Di contro, chi vive e lavora in quella zona ricorda che in realtà la strada e i parcheggi esterni sono pubblici e che pertanto potrebbe essere il Comune a prendere l’iniziativa piazzando una telecamera in grado di monitorare l’accesso alla Corte Lotti.

"Segnalazioni non ne abbiamo ancora ricevute – si limita a dire il sindaco Alberto Giovannetti – ma in ogni mi confronterò con il comandante della polizia municipale Giovanni Fiori per valutare insieme sia le eventuali richieste di residenti e attività sia se sarà il caso di prendere provvedimenti per arginare la situazione".