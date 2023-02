Rischio pioggia molto debole e assenza di vento

Sarà un corso a rischio pioggia debole, ma solo verso la fine. Vediamo le previsioni dell’Aeronautica Militare nel dettaglio: alle 17, ora d’inizio, le probabilità di precipitazioni sono molto basse, cioè del 5%, con temperatura 14 gradi, umidità 89%, vento 4 km ora da 174° (cioè: numero di Beaufort 1 “bava di vento,” con direzione di provenienza da Sud o Ostro); mare 1 (quasi calmo – scala Douglas). Previsione stabile fino alle 19 quando la probabilità di pioggia salirà al 20%, senza variazioni negli altri indicatori, ma in aumento alle 20, quando la possibilità (e non certezza) di precipitazioni sulla città, aumenterà di 25 punti per arrivare al 45%. Dalle 20 in poi, il vento debole girerà da Sud Est favorendo una copertura nuvolosa tale da portare, alle 21, un aumento delle probabilità di pioggia fino al 65%. Tale ultima previsione potrebbe coincidere con l’inizio dello spettacolo pirotecnico, ma a quel punto l’ultima parola spetterà ai responsabili della sicurezza.

W.S.