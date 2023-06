Rischio classi-pollaio Pd: "Siamo coi genitori"

Tiene banco il problemi del taglio delle classi che potrebbe coinvolgere entrambi gli istituti comprensivi di Massarosa, per un totale di otto sezioni in meno e un corso, quello di inglese potenziato, che non verrà attivato. Sulla vicenda interviene il Partito Democrativo massarosese: "Dopo aver sottoscritto la raccolta firme del comparto scuola della Cgil, sosteniamo in pieno la protesta dei genitori del comune di Massarosa contro i tagli promossi dal Ministero dell’Istruzione ’e del Merito’, che vedono coinvolte otto classi dei nostri due istituti comprensivi costretti a subire accorpamenti e riduzioni del personale docente e tecnico-amministrativo – si legge in una nota firmata dai segretari territoriali, dai consiglieri comunali, dagli assessori e dal presidente del consiglio comunale –; siamo dalla parte del diritto allo studio e contro le classi pollaio per i nostri studenti, dalla parte del diritto al lavoro per i nostri docenti e il personale scolastico che non meritano di vedersi tolto il posto di lavoro".

"Come Pd abbiamo promosso un’interrogazione parlamentare per sapere quali saranno le conseguenze dei tagli promossi dal governo Meloni. I difficili rapporti della destra con la scuola sono ormai noti e Massarosa continua a pagare il conto dei due anni di amministrazione Coluccini. Forniremo il massimo supporto alle dirigenti e ai genitori nelle loro battaglie, come partito e come amministrazione, affinché nessuno debba veder leso un proprio diritto. Invitiamo l’opposizione, oggi al governo del Paese, a fare lo stesso concentrandosi nel fermare le decisioni scellerate di questo governo e smettendola di fare una guerra vergognosa contro i servizi scolastici e il diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".