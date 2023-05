Risate per la solidarietà Il Rotary fa boom in teatro

Una serata a teatro per fare beneficenza. Oltre 400 persone hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Rotary Club Viareggio Versilia, con la collaborazione del Distretto Rotary 2071 con la messa in scena al Teatro Comunale di Pietrasanta, dello spettacolo "Il prigioniero della Seconda Strada" commedia brillante di Neil Simon per raccogliere fondi a favore del progetto Prama, acronimo di Prato Attività Motoria Adattata, proposto dalla consorte del governatore distrettuale Nello Mari, signora Antonella. Questo nasce con lo scopo di finanziare la costruzione di uno spazio ludico-formativo per bambini e ragazzi disabili e normodotati (da 3 fino a 20 anni di età) che, in modo inclusivo, potranno vivere in armonia ed in sicurezza accompagnati da personale qualificato, grazie ad attività individuali e di gruppo di vario genere.

Sulla scena, per l’occasione, la nuova compagnia teatrale amatoriale, i "MattAttori", creata da Enzo Torre socio del club con la collaborazione della regista Caterina Simonelli. "Non possiamo che essere grati – sottolineano – al Club Viareggio Versilia ed al suo presidente Viviani sempre molto attivo ed in grado di proporre e realizzare importanti iniziative. Grazie a lui, ai suoi collaboratori ed alla compagnia teatrale per ciò che sono riusciti a compiere: riempire un teatro con un coinvolgimento di un grande numero di persone ed aver così contributo fortemente al nostro progetto, nato all’insegna dell’inclusività". "Sono davvero molto felice del successo ottenuto – ha dichiarato con emozione il presidente Bruno Ulisse Viviani – che è andato oltre le più rosee previsioni. Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale di Pietrasanta e la Fondazione Versiliana che ci hanno permesso di svolgere questa manifestazione, comprendendone le reali motivazioni. Sinceramente quando l’amico Enzo mi ha proposto il suo progetto ammetto che, nonostante l’idea mi piacesse, avevo qualche perplessità ma i fatti ci hanno poi dato ragione e devo ringraziarlo per il suo impegno e la sua determinazione e non ultimo per la grande professionalità dimostrata, lo spettacolo è stato di grande livello ed il pubblico si è divertito tantissimo". "Ho proposto – aggiunge Enzo Torre – al presidente Viviani di portare in scena una commedia brillante per raccogliere fondi da devolvere ai progetti di servizio del club e devo dire che ho trovato in lui, sin da subito, un sostenitore entusiasta. Riempire un grande teatro con un pubblico pagante ha ripagato dell’impegno tutta la compagnia".