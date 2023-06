Risarcimento per i rumori Esultano alla Pro Focette "Ora i locali stiano attenti"

di Daniele Masseglia

Confidano in un’estate di pacifica convivenza con le discoteche, sapendo però di avere il coltello dalla parte del manico. Merito della recente sentenza della Corte di Cassazione che dopo tanti anni ha dato ragione a una coppia di Brescia disponendo il loro risarcimento per i disagi causati da rumori e schiamazzi. Una sentenza che galvanizza la Pro Focette, e insieme a lei hotel e stabilimenti balneari, visto che da quelle parti si è perso il conto delle proteste per le notti in bianco a causa di musica alta e scorribande. Le premesse affinché tutto fili liscio ci sono visto il successo dell’iniziativa che da circa un mese vede l’impiego di guardie giurate, oltre ai pilomat alzati mezz’ora prima, tutto questo grazie al patto siglato con i locali.

"Siamo sicuramente soddisfatti di come stanno andando le cose – dice il presidente della Pro Focette Tino Grittini – ma la sentenza della Cassazione è senz’altro un precedente importante. Una decisione che farà legge. Una tutela in più per noi in quanto le discoteche dovranno attenersi alle regole con maggior attenzione. D’ora in poi in caso di rumori molesti potremo infatti muoverci con il coltello dalla parte del manico. La nostra unica missione è lavorare per il bene delle Focette e siamo convinti che anche le varie categorie vadano in questa direzione". Una sinergia che viene confermata dai gestori della “Bussola“, locale più di una volta finito nell’occhio del ciclone per motivi di decibel o di noti personaggi trasgressivi invitati dietro la consolle, ma che sta per metter mano a un intervento importante quale l’installazione di pannelli fonoassorbenti. "Al di là della Cassazione – spiega Giuliano Angeli – in virtù di impegni presi precedentemente anche con la Pro Focette e gli alberghi, con cui non vogliamo fare ’muro contro muro’ ma collaborare, abbiamo messo in atto la volontà di dotarci di pannelli fonoassorbenti. Il preventivo è arrivato martedì e stiamo ora approntando questa misura finalizzata al rispetto del lavoro di tutti. Domenica scorsa la ditta fornitrice di Firenze è venuta a fare un sopralluogo e l’esito lo abbiamo inviato al nostro ingegnere acustico. Ribadisco che la discoteca non è un monastero – conclude Angeli – ma è un locale che fa musica ed è giusto che ciò avvenga entro i limiti consentiti. Non solo: le casse sono state leggermente abbassate e girate tutte verso il mare. Senza dimenticare l’accordo per le guardie giurate siglato insieme alla Pro Focette".

Un risultato che anche secondo il sindaco Alberto Giovannetti fa ben sperare per l’estate appena iniziata: "Dopo decenni di situazioni non facili tra discoteche, residenti, bagni e hotel, con la mia amministrazione finalmente si è trovata la quadratura del cerchio. Divertimento e riposo potranno convivere".