Risarcimenti stragi. Appello collettivo

Si allarga a macchia d’olio la protesta dei sindaci di tutte le realtà toscane che hanno patito la sofferenza delle stragi e che adesso vedono frenata la possibilità di risarcimenti. Il sindaco Maurizio Verona nei giorni scorsi ha scritto una lettera-appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito al comportamento dell’Avvocatura dello Stato "che si sta frapponendo alla possibilità che i familiari delle vittime di stragi nazifasciste ricevano un risarcimento grazie al Fondo istituito dallo stesso Stato". Ieri Verona, nella riunione della Rete della Memoria che si è costituita due anni fa, in Regione ha trovato il sostegno di tutti gli altri sindaci per azioni congiunte a difesa dei superstiti e familiari delle vittime. E l’impegno sembra andare oltre, visto che verrà coinvolta anche l’Emilia Romagna che conta un alto numero di località segnate dagli eccidi nazi fascisti. "Ancora una volta lo Stato non è dalla parte delle vittime – tuona Verona – e il presidente del consiglio regionale si è fatto carico di portare come ordine del giorno la mia lettera a Mattarella a sostegno di un’azione congiunta e di coinvolgere l’Emilia Romagna che ha il maggior numero di vittime coinvolte. Anche noi sindaci ci impegneremo ad allargare la rete perchè riteniamo si tratti di una questione di rilevanza nazionale e continueremo a chiedere l’attenzione delle istituzioni del Governo. Inizia un’azione di preoccupazione a fronte dell’atteggiamento del’Avvocatura dello Stato e vogliamo rassicurazioni che le istituzioni siano dalla nostra parte. Altrimenti non ci fermiamo: Stazzema si è anche costituita parte civile nella richiesta di risarcimenti. La Rete rimarrà attiva e di fronte a ogni tentativo di azzerare la memoria non ci stiamo proprio".

Fra.Na.