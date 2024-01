Riqualificazione del verde. Incontro a Villa Bertelli

Cittadini chiamati a raccolta per dare il proprio contributo in merito al nuovo progetto di abbellimento del paese tramite un intervento di piantumazioni e sistemazione del verde. Infatti mercoledì 24 gennaio alle 21 al Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, verrà presentato il progetto di “Riqualificazione del Verde Urbano” di via Padre Ignazio da Carrara, nel tratto compreso tra la via Mazzini e via Gorizia. L’incontro è stato organizzato dal sindaco Bruno Murzi insieme ad Enrico Ghiselli, consigliere delegato all’ambiente e ai lavori pubblici. Durante l’appuntamento a cui saranno presenti i tecnici estensori del progetto, l’agronomo Michele Vernaccini e l’ingegner Greta Frosini di Red Studio, verranno proiettate slide esplicative di come sarà sistemato il verde con l’intervento progettato e le prospettive di miglioramento urbano previste. La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro.